Игорь Додон провел встречу с Ионом Чебаном: о чем говорили президент и генпримар (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел встречу с Ионом Чебаном: о чем говорили президент и генпримар (ФОТО, ВИДЕО)

Стороны обсудили итоги уходящего года для муниципалитета.

Глава государства поздравил градоначальника с принятием бюджета города Муниципальным советом в двух чтениях. Он приветствовал намерение городских властей уделять в 2020 году приоритетное внимание социальным проектам и развитию столичной инфраструктуры. В частности, планируется ремонт нескольких магистральных дорог, реконструкция парков, строительство нескольких сотен детских и спортивных площадок и десяти новых стадионов. Кроме того, будет произведена термоизоляция социальных учреждений, решена проблема очистных сооружений, проведена реконструкция подземных переходов, ремонт асфальта на внутридомовых территориях, а также оказана проектная поддержка пригородов.

В завершение встречи глава государства и генпримар Кишинева поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелав здоровья и благополучия.

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