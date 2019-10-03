Игорь Додон провел встречу с Федерикой Могерини (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Верховным представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, которая находится с визитом в Кишиневе перед завершением ее пятилетнего пребывания в должности.

Глава государства поблагодарил в ее лице руководство Европейского союза за постоянную всестороннюю помощь Республике Молдова, особенно в последние годы. Вместе с тем, он выразил ЕС признательность за поддержку мирного перехода власти нынешним летом и солидарность с парламентским большинством и правительством нашей страны в усилиях по осуществлению важнейших реформ и дальнейшей имплементации Соглашения об Ассоциации РМ-ЕС.

В свою очередь, Федерика Могерини выразила признательность Президенту Республики Молдова за открытый прагматичный диалог с европейскими структурами. Стороны пришли к единому мнению о необходимости продолжения стратегического партнерства Молдовы и Евросоюза при новом составе Европейской комиссии, который вступит в должность 1 ноября.

В завершение встречи Игорь Додон сообщил Федерике Могерини о своем решении подписать в ближайшие дни Указ о вручении ей высокой государственной награды Республики Молдова в связи с завершением ее пребывания на посту Верховного представителя ЕС и в знак высокой оценки ее существенного вклада в развитие и укрепление отношений между Европейским союзом и Республикой Молдова.