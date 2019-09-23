Игорь Додон провел в Нью-Йорке встречу с президентом Латвии

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Первая встреча Игоря Додона в рамках визита в Нью-Йорк прошла с Президентом Латвийской Республики Эгилом Левитсом. Молдавский лидер поздравил его с избранием на должность президента 29 мая 2019 года, пожелал успехов и больших достижений.

– Констатировали тот факт, что с момента установления дипломатических отношений 1 сентября 1992 года наше двустороннее сотрудничество развивается интенсивно, в том числе на уровне исполнительной власти. Вместе с тем, выразили общее мнение о необходимости обмена визитами на уровне глав государств, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства положительно оценил помощь Латвии нашей стране в проведении демократических реформ, а также в организации образовательных и гуманитарных программ. Отметил Игорь Додон и продуктивное сотрудничество между местными публичными администрациями двух стран.

– Что касается торговых связей, мы констатировали рост их объёма в 2018 году по сравнению с 2017-м, однако выступили за полноценную реализацию имеющегося в этой сфере потенциала, – добавил он.