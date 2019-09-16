Игорь Додон провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны провели обмен мнениями о политической ситуации в обеих странах и регионе, о возможности расширения и углубления двусторонних отношений.

– С удовлетворением констатировали активизацию контактов во всех областях, представляющих взаимный интерес. Подчеркнул, что Республика Беларусь – надежный партнер Республики Молдова. Кроме того, говорили о проведении заседания Высшего совета Евразийского Экономического союза, который пройдет 1 октября в Ереване, где я также приму участие, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.