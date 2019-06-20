Игорь Додон провел рабочую встречу с Зинаидой Гречаный (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с Зинаидой Гречаный (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный. Стороны обсудили текущую ситуацию в стране после начала полноценной работы нового парламентского большинства.

Глава государства и спикер с удовлетворением отметили тот факт, что администрация президента и парламент находятся в постоянном тесном взаимодействии, благодаря чему качество законотворческой деятельности повысилось и позволяет президенту оперативно промульгировать принятые законы без необходимости возвращения их в парламент для повторного рассмотрения, как это было в прошлом созыве.

– Пришли к единому мнению о том, что тесное сотрудничество президента и парламента дает хорошие возможности для развития страны и улучшения качества жизни наших сограждан, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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