Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Турции в Молдове (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с послом Турецкой Республики в нашей стране Гюролом Сёкменсюэром. В ходе беседы были затронуты различные аспекты двусторонних отношений и состоялся обмен мнениями по внутриполитической ситуации в Республике Молдова.

Кроме того, была дана высокая оценка молдавско-турецкому политическому диалогу и выражена признательность за оказанную Республике Молдова поддержку во многих областях, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи глава дипломатической миссии передал поздравительное послание Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю Дня независимости Республики Молдова.