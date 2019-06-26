Игорь Додон прокомментировал отставку судей КС в полном составе

0

Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал обоснованное, пусть и запоздалое решение членов Конституционного суда Республики Молдова уйти в полном составе в отставку. Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации, но при этом долгожданный для всей страны, констатировал глава государства на своей странице в соцсети.

Органы, уполномоченные назначать судей (парламент, правительство и Высший совет магистратуры), теперь должны в срочном порядке запустить процедуры назначения судей КС. Назначение новых судей – это задача первостепенной важности в свете последних событий общенационального масштаба, а также с учетом мнений, высказанных внешними партнерами. В связи с этим данный процесс должен основываться исключительно на критериях неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и, не в последнюю очередь, объективности, – отметил он.

Игорь Додон также выразил уверенность в том, что новый состав Конституционного суда будет независимым, выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции, станет подчиняться лишь основному закону страны и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр.