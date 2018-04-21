Игорь Додон присвоил высокие государственные награды актерам театра “С улицы Роз” (ФОТО)

Глава государства принял участие в торжественном открытии театральной недели и творческом вечере, посвященном 40-летию Государственного молодежного драматического театра “С улицы Роз”.

В рамках мероприятия президент обратился с приветственным словом к гостям и участникам события, пожелав им успехов и профессиональных достижений всем, кто посвятил свою жизнь актерской профессии. Он также поблагодарил членов коллектива театра «С улицы Роз» за сохранение и продвижение традиций, за высокое художественное мастерство, за стремление к открытию новых горизонтов в творческой области. За значительный вклад в продвижение культурных ценностей и за выдающиеся успехи в творческой деятельности Игорь Додон присвоил высокие государственные награды группе представителей культуры.

– Хочу отметить, что Государственный молодежный драматический театр “С улицы Роз” представляет собой уникальный театральный авторский проект для нашей страны и для всего мира в целом – театр был создан одним человеком – Юрием Хармелиным. Он же возглавляет его до сих пор. Вокруг театра создалась целая образовательная система: театр является учебной базой для городского лицея и для театрального факультета Славянского университета, – подчеркнул на своей странице в соцсети президент.

Отметим, что этот театр принимает активное участие в международном фестивальном театральном движении, представляя нашу Молдову на самых высоких театральных форумах.