Игорь Додон присоединился к многотысячной колонне первомайского марша социалистов

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Как и было обещано ранее, Президент Республики Молдова также принимает участие в праздничном шествии, организованном ПСРМ.

Глава государства присоединился к колонне по ходу ее движения. Игорь Додон был встречен аплодисментами граждан и криками: “За президента!”, после чего он возглавил шествие вместе с Зинаидой Гречаный.

В комментарии для журналистов Додон отметил, что считает, что в Молдове очень большая пропасть между богатыми и бедными, и что это несправедливо.

– У нас практически нет среднего класса. За последние 10 лет проевропейской власти практически исчез средний уровень, который должен быть в каждом развитом государстве, – сказал он.

Вместе с тем президент отметил, что рад, что за последние 8 лет социалистам удалось перезапустить традицию проведения Первомая в Кишиневе.

– С 2012 года каждый год мы, социалисты, проводим мероприятия по случаю этого праздника, – сказал он.