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Игорь Додон принял в президентуре колядующих детей (ФОТО)

Игорь Додон принял в президентуре колядующих детей (ФОТО)

Они представили программу колядок и праздничных поздравлений.

Как признался сам глава государства, дети принесли с собой волшебство зимних праздников. Он отметил, что пожелания добра, процветания и здоровья составляют основу наших новогодних и рождественских колядок.

– Отрадно, что большинство граждан страны сохраняют прекрасную традицию праздновать Новый Год и Рождество по старому стилю, продвигая, таким образом, обычаи предков – эти истинные ценности нашего народа. С Новым Годом и счастливых праздников! – сказал Игорь Додон.

 

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