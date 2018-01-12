Игорь Додон принял в президентуре колядующих детей (ФОТО)

Они представили программу колядок и праздничных поздравлений.

Как признался сам глава государства, дети принесли с собой волшебство зимних праздников. Он отметил, что пожелания добра, процветания и здоровья составляют основу наших новогодних и рождественских колядок.

– Отрадно, что большинство граждан страны сохраняют прекрасную традицию праздновать Новый Год и Рождество по старому стилю, продвигая, таким образом, обычаи предков – эти истинные ценности нашего народа. С Новым Годом и счастливых праздников! – сказал Игорь Додон.