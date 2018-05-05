Игорь Додон принял участие в заседании совета Союза Офицеров (ФОТО)

Игорь Додон принял участие в заседании совета Союза Офицеров (ФОТО)

В ходе этого мероприятия глава государства обсудил с председателем Совета Офицеров грядущие мероприятия, приуроченные к Году Святого Штефана Великого.

Игорь Додон сообщил, что председатель Совета Офицеров Виктор Гайчук подвел итоги деятельности за период с момента своего избрания на эту должность, а также представил информацию о мероприятиях, организованных в рамках Года Святого Штефана Великого.

Стоит отметить, что мероприятия, приуроченные к Году Штефана Великого, пройдут в целях воспитания молодых поколений в духе гордости, любви к своей стране и к ее национальным ценностям.

Кроме этого, президент Молдовы высоко оценил деятельность Союза Офицеров.

– Всегда буду поддерживать тех, кто внес свой вклад в развитие нашей страны и преодолели вызовы времени, проявляя при этом преданность и верность делу защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, – написал на своей странице в Facebook Игорь Додон.

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