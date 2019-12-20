Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета (ФОТО)

Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета (ФОТО)

В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге. 

По завершении официального мероприятия состоялось неформальное общение лидеров стран Содружества Независимых Государств. Президент РМ поздравил коллег с наступающими зимними праздниками, пожелал их странам и народам благополучия, процветания и мира в новом году.

Напомним, что Республика Молдова с мая 2018 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

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