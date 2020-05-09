Игорь Додон принял участие в церемонии захоронения останков советских воинов на Шерпенском плацдарме (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы принял участие в церемонии захоронения останков 45 воинов Красной армии на мемориальном комплексе “Шерпенский плацдарм”.

Эти бойцы погибли в 1944 году при освобождении Молдовы от фашизма. Останки воинов были обнаружены в ходе поисковых работ организаций “Август” и “Русский историко-патриотический клуб” на местах былых сражений.

– Имена солдат, к сожалению, установить не удалось, но нам доподлинно известно, что они отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой. Отдал дань памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, призвал сограждан помнить о беспримерных подвигах наших предков, – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.

Кроме того, глава государства поздравил всех присутствующих с Днём Победы, пожелал мира, здоровья и благополучия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.