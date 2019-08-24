В Кишиневе был торжественно открыт памятник освободителям, отреставрированный по инициативе президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня президент Молдовы Игорь Додон вместе с председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, вице-председателем Совета Федерации РФ Галиной Кареловой, депутатами Парламента РМ, представителями местных властей, академических кругов и гражданского общества принял участие в церемонии открытия монумента героям-освободителям Молдовы, расположенного у здания Академии наук Молдовы и отреставрированного по инициативе президента Молдовы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Игорь Додон.

Стоит отметить, что первоначально монумент освободителям был открыт 22 августа 1969 года, к 25-летию освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

– Вызывает сожаление тот факт, что на протяжении долгого времени этот монумент реставрировался лишь однажды, в 1975 году, а в 2014-м Академия наук даже предлагала его снести. Радует, что нам удалось спасти памятник, обновить и сохранить его для передачи будущим поколениям. Мы никому не позволим переписывать историю. Мы навсегда сохраним память о героических поступках воинов-освободителей, – отметил Игорь Додон.