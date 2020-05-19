Игорь Додон принимает участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВИДЕО)

Сегодня, 19 мая, проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент Молдовы Игорь Додон.
В повестке – 10 вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020 – 2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.
Предполагается, что ВЕЭС утвердит Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в документ, фактически является «дорожной картой» дальнейшего развития интеграции, его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС.