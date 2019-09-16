Игорь Додон примет участие в заседании Высшего совета ЕАЭС

Игорь Додон примет участие в заседании Высшего совета ЕАЭС

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети. Предстоящее мероприятие Игорь Додон обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. 

– Говорили о проведении заседания Высшего совета Евразийского экономического союза, который пройдет 1 октября в Ереване, где я также приму участие, – отметил Додон. 

Напомним, по инициативе главы государства в 2017 году Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, а в прошлом году стала первой страной, получившей статус наблюдателя при этой структуре.

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