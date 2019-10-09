Игорь Додон примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

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Президент Молдовы Игорь Додон вылетел этим вечером в Ашхабад. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Додон выступит на мероприятии с речью и проведет ряд двусторонних встреч.

В ходе заседания планируется обсудить комплекс вопросов, направленных на развитие и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также обменяться мнениями по международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

По итогам саммита планируется принять пакет документов, в том числе Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Узбекистану и Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве. Также будут приняты Обращение глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.