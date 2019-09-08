Игорь Додон приятно удивил летевшего с ним одним рейсом Леонида Агутина: “Без бизнес-класса, без всякой охраны…”(ФОТО)

0

После плодотворного визита в Москву и результативной встречи с Владимиром Путиным президент Молдовы Игорь Додон вернулся в Кишинев. Вместе с главой государства на борту самолета оказался известный российский певец Леонид Агутин, который прибыл в нашу страну для выступления. Исполнителя удивил тот факт, что Игорь Додон летел эконом-классом и без охраны, наряду со всеми остальными пассажирами рейса.

Своими впечатлениями он поделился на своей странице в соцсети, разместив селфи с молдавским президентом.

– Сегодня летели в солнечный Кишинёв с президентом Молдовы в одном самолёте, без бизнес-класса, без всякой охраны. Просто пассажир – президент, – отметил певец.

Подписчики исполнителя разделили его эмоции.

– “Уважуха!”, “Хороший рейс!”, “Здорово!”, “Супер! Молодец парень!”, “Вот он, наш президент!”, – написали они.

Совместным снимком на своей странице в соцсети поделился и глава государства.

– В приятной компании вернулись домой, – отметил он.

Леонид Агутин выступит сегодня в Тирасполе по случаю 20-летнего юбилея телекоммуникационного оператора Приднестровья. Вместе с ним на сцену выйдет и Филипп Киркоров.