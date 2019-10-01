Игорь Додон пригласил премьера Армении совершить официальный визит в Молдову в марте 2020 года (ФОТО, ВИДЕО)

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Перед началом работы саммита Евразийского Экономического Союза в Ереване Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.

В частности, было отмечено активное взаимодействие двух стран на уровне политического руководства: за последние два года это третий приезд главы молдавского государства в Армению после официального визита в ноябре 2017 года и участия в саммите Франкофонии в октябре 2018-го.

– Кроме того, я поблагодарил руководство Армении за поддержку Молдовы при получении статуса наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе в мае 2018 года. Добавил, что активизация диалога имеет место и на дипломатическом уровне: в 2017 году в Кишиневе открылось Посольство Республики Армения, а в сентябре 2019-го в Ереване начало работу Почетное консульство Республики Молдова. В связи с этим подчеркнул, что у наших стран имеются широкие возможности для взаимодействия в экономической, культурной и гуманитарной сфере, особенно при наличии армянской общины Молдовы, способствующей укреплению двусторонних отношений. При этом руководитель общины Гайк Вартанян является депутатом Парламента от Партии социалистов Республики Молдова и возглавляет парламентскую группу дружбы двух стран, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В контексте торгово-экономических отношений собеседники указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе по линии торгово-промышленных палат и деловых кругов. При этом была выражена готовность возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В завершение встречи Игорь Додон пригласил Никола Пашиняна совершить официальный визит в Республику Молдова в марте 2020 года.