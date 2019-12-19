Игорь Додон пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову (ФОТО)

Игорь Додон пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову (ФОТО)

В ходе рабочего визита в Москву президент провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

– Очень тепло пообщались с Предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

В ходе беседы глава государства также заверил Патриарха Кирилла, что “наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе”. 

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