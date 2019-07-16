Игорь Додон приглашен на Форум мира в Париж (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Франции в нашей стране Паскалем Лё Дёнффом. Стороны провели обмен мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике страны, а также о нынешнем состоянии молдавско-французских отношений.

В этом же контексте подчеркнул необходимость активизации двустороннего политического диалога, в том числе на уровне встреч на высоком уровне. Дал высокую оценку сотрудничеству между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес; выразил благодарность за существенную финансовую помощь, оказываемую Францией нашей стране в рамках различных проектов по сотрудничеству, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Кроме того, стороны говорили о сегодняшней ситуации в Республике Молдова. Игорь Додон выразил французской стороне искреннюю благодарность за поддержку новой власти в Кишиневе.

– Отметил, что у государственных институтов сложилось эффективное взаимодействие, а в начале каждой недели проходит рабочее заседание с участием президента, премьер-министра и председателя парламента, где мы фиксируем наиболее приоритетные вопросы внутренней и внешней повестки нашей страны. Это первый в истории Молдовы случай, и такая практика приветствуется, – добавил он.

Президент подчеркнул также, что “мы продолжим продвигать взвешенную внешнюю политику для установления взаимовыгодных отношений с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении статуса постоянного нейтралитета нашего государства и при отстаивании национальных интересов Республики Молдова”.

В завершение встречи глава дипломатической миссии передал Игорю Додону приглашение принять участие в Форуме мира в Париже, который пройдет 11-13 ноября.

