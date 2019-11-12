Игорь Додон приглашает парламентские фракции на дискуссии для скорейшего выхода из политического кризиса

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Об этом президент объявил в рамках пресс-конференции.

Игорь Додон отметил, что “сейчас у нас политический кризис, и нам нужно срочно найти подходящие решения, чтобы он не стал еще и социально-экономическим”.

– Считаю жизненно необходимым, чтобы депутаты действующего парламентского большинства продолжили путь вместе, незамедлительно предложили кандидатуру нового премьера, выбрали достойного кандидата, которого можно было бы выдвинуть в ближайшие дни. Я немедленно одобрю кандидата, предложенного парламентским большинством ПСРМ-“АКУМ” – разумеется, иного кандидата, чем отправленного в отставку премьера, но того, который на правах лидера альянса сможет и далее оказывать политическое содействие имплементации реформ и успешному функционированию правящей коалиции. Если депутаты блока “АКУМ” откажутся от диалога, станет очевидным их желание подтолкнуть страну к досрочным парламентским выборам в крайне сложный для Республики Молдова период, на пороге зимы, – сказал он.

В то же время Додон отметил, что “если гордыня некоторых политиков окажется превыше желания сохранить стабильность и избежать кризиса и досрочных выборов, тогда я в качестве президента возьму на себя обязательство и предложу конкретные действия, посредством которых мы сможем преодолеть эту крайне тяжелую ситуацию. Помимо прочего, я предложу премьер-министра не из политических кругов, а профессионала с правительственной командой технократов, способного быстро принять правительственную эстафету и приступить к эффективной работе”.

– Я сделаю то, чего люди ожидают от президента, избранного ими прямым голосованием, позабочусь о том, чтобы будущее правительство было по-настоящему эффективным и дало быстрые хорошие результаты для граждан, провело бы подлинную реформу юстиции без провалов, как было до сих пор; проводило бы взвешенную внешнюю политику, выполняло взятые на себя обязательства, включая имплементацию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, стратегическое партнерство с Россией, США и странами-соседями. Буду настаивать на том, чтобы следующее правительство включило в свой состав министров, знающих реалии Молдовы и проблемы граждан. Если кто-то думает, что он попытается продлить этот кризис, то сильно заблуждается. Не в интересах граждан и страны затягивать этот период нестабильности, чреватый большими рисками для граждан, экономики и реформ, – заявил президент.

В данной связи глава государства сообщил, что уже завтра проведет консультации с парламентскими фракциями.

– Завтра в 10.00 приглашаю фракцию ПСРМ, в 11.00 – депутатов из блока “АКУМ”. Если они хотят прийти вместе – то в 11.00, если по отдельности – с разницей в полчаса. В 12.00 – депутатов из ДПМ и в 13.00 – депутатов фракции “Шор”, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что со всей твердостью поддержит будущее правительство в тех реформах, которые оно будет осуществлять, и будет следить, чтобы его деятельность была по-настоящему в интересах граждан, соответствовала Конституции и не имела антидемократических отклонений.