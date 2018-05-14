Игорь Додон, президентура и пропрезидентская ПСРМ продолжают оставаться уверенными лидерами рейтинга доверия граждан

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены сегодня в молдавской столице.

Согласно итогам исследования, глава государства остается политиком №1 в стране, которому доверяют подавляющее большинство жителей Молдовы. По этому показателю Игорь Додон многократно опережает своих ближайших конкурентов. Так, например, рейтинг доверия президента по всей стране – в 2,5 раза больше, чем у следующей за ним Майи Санду, почти в 5 раз больше, чем у Павла Филипа и почти в 6 раз больше, чем у Андрея Нэстасе.

В Кишиневе и Бельцах глава государства также является абсолютным фаворитом доверия граждан. Так, в столице ему доверяют также в 2,5 раза больше, чем следующей с огромным отрывом на втором месте Майе Санду, а в Бельцах разрыв и вовсе составляет 20% в пользу президента.

Кроме этого, благодаря Игорю Додону продолжает сохраняться высокое доверие и к самому институту президента. Администрация главы государства существенно превосходит по рейтингу доверия правительство и парламент.

И пропрезидентская Партия социалистов является лидером в рейтинге доверия граждан среди политических формирований страны, в разы опережая остальные партии. Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%, в Кишиневе – +/-4%, в Бельцах – +/- 6%.