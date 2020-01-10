Игорь Додон поздравил Зорана Милановича с избранием на пост президента Хорватии

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От имени народа Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон направил Зорану Милановичу искренние поздравления с избранием на пост Президента Республики Хорватия. Глава государства пожелал ему успехов и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту на благо дружественного хорватского народа.



– Пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить готовность моей страны к укреплению двусторонних отношений сотрудничества Убежден, что молдо-хорватский диалог будет конструктивно развиваться в различных областях, представляющих взаимный интерес. Подтверждая заинтересованность Республики Молдова в продолжении сотрудничества с Республикой Хорватия на благо обоих народов, примите, уважаемый господин Президент, заверения в моем высоком к Вам уважении, – отмечается в послании Игоря Додона.

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших 5 января президентских выборах. Согласно результатам подсчета 100% голосов во втором туре выборов, представляющий оппозиционную партию социал-демократов Миланович набрал 1 млн 34 тыс. голосов, обойдя действующего главу страны.