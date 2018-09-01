Игорь Додон поздравил жителей страны с началом нового учебного года

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил родителей, детей и работников сферы образования с Днём знаний и началом нового учебного года.

В начале осенней поры, которую глава государства считает самой прекрасной и полной воспоминаний о школе, он обратился ко всем гражданам Молдовы, вовлечённым в образовательный процесс, с искренними пожеланиями. Глава государства пожелал всем успешного учебного года и новых достижений для личного благополучия и процветания нашего государства.

– Дорогие ученики и студенты! Вы – радость настоящего и надежда на будущее. Стремитесь к знаниям и утоляйте эту жажду в ручье знаний сегодняшнего дня, мудрости вчерашнего дня и надежды будущего. Проявляйте любопытство к новым открытиям, желайте проявить себя и изменить историю народа. Демонстрируя настойчивость, справедливость и мужество, вы обеспечите себе путь к успеху и оправдаете ожидания своих родителей и школьных наставников, – пожелал Додон.

Кроме этого, президент обратился и к педагогам. По его мнению, время, которое предполагает какие-либо перемены, не изменило миссии учителей, которые были и останутся сеятелями света.

– Распространяя любовь и обучая хорошему, правде, доброте и святому, Вы создаёте независимые личности, с правильными моральными ценностями, – добавил Додон.

Обращаясь к родителям, глава государства отметил, что для того, чтобы школа приносила желаемые плоды, необходимо проявить со своей стороны полное участие, присутствие и поддержку. Он призвал объединить все усилия для достижения качественного образовательного процесса.

– Хорошим примером для детей может послужить проявление уважения к личности учителя. Семья остаётся местом, где формируется всё самое важное, – отметил он.