Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с Пасхой

Глава государства обратился с поздравительным посланием ко всем жителям нашей страны. Ниже публикуем текст без сокращений.

– Уважаемые христиане! Дорогие сограждане!

Светлый праздник Пасхи занимает особое место в жизни каждого из нас. Это поистине день единения семей. Все эти годы многие наши соотечественники преодолевали сотни и тысячи километров для того, чтобы вернуться на Родину и, наконец, обнять своих близких после долгой разлуки. Все мы собирались за праздничным столом, и, соблюдая традиции, поздравляли друг друга с Воскресением Христовым, желая мира и добра тем, кто нам дорог.

К сожалению, пришедшая в наш общий дом беда изменила привычный для нас жизненный уклад. Ради собственной безопасности мы были вынуждены отказаться от посещения церквей в Пасхальную ночь. Из-за закрытых во многих странах границ не все наши сограждане смогут в этом году порадоваться долгожданной встрече. Сложившаяся ситуация заставляет нас всех пересмотреть свои планы, ведь главное сейчас — забота о близких.

Уверяю вас, все эти ограничения — временные! Мы с вами уже прошли огромный путь, и, в том числе благодаря вашей ответственности и строгому соблюдению принятых мер, сегодня мы можем говорить о позитивной динамике. Суточный прирост заболевших коронавирусом в нашей стране гораздо меньше, чем при самом оптимистичном сценарии, составленном специалистами для Молдовы. А это значит, что мы движемся в правильном направлении.

Уверен, совсем скоро мы сможем снова вернуться к привычной нам жизни, выйти на улицы, обнять своих близких. До нашей общей победы осталось всего несколько шагов, и мы обязательно сделаем их вместе!

В эти светлые дни желаю вашим семьям, всем вашим близким здоровья, сил и мужества. Цените и берегите тех, кто рядом. И да поможет нам всем Бог!

Христос Воскрес!