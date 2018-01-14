Игорь Додон поздравил всех православных верующих Молдовы с праздником Святого Василия Великого

Святого Василия Великого, Архиепископа Кессарии Каппадокийской, выдающегося христианского богослова и проповедника, почитают как одного из Отцов Православной Церкви.

Президент Молдовы поздравил с этим праздником также тех, кто носит имя Василий или получил это имя во время Таинства Крещения. Также он напомнил, что с этим праздником у нашего народа связана прекрасная традиция встречи Нового Года по старому стилю, а с ней и многие обычаи.

– В канун дня Св. Василия дети и молодежь ходят по домам с колядками, а 14 января к людям приходят “посевальщики”, которые желают хозяевам процветания и благоденствия в наступившем году. Мы должны передать нашим детям эти христианские традиции – так, как когда-то они были переданы нам самим. Желаю всем гражданам страны успехов, здоровья и благополучия! – сказал Додон.