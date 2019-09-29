Игорь Додон поздравил всех иудеев Молдовы с праздником Рош-Ашана

Игорь Додон поздравил всех иудеев Молдовы с праздником Рош-Ашана

Для верующих иудеев сегодня, 29 сентября, наступил Рош-Ашана – новый еврейский 5780-й год с момента сотворения мира.

Праздник Рош-Ашана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение года уходящего. Для последователей иудаизма это означает духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование, приверженность вечным ценностям добра, справедливости, милосердия.

– Хочу поздравить всех иудеев Молдовы с праздником и пожелать хорошей записи, счастливого, сладкого года, мира и успехов в будущем году. Шана Това у-Метука! – отметил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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