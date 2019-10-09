Игорь Додон поздравил верующих с днем Святого Иоанна Богослова

Игорь Додон поздравил верующих с днем Святого Иоанна Богослова

Сегодня православные верующие празднуют по старому стилю день Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Святой Апостол Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов Христа и одним из самых близких ему учеников. Он оставил наследие верующим в виде канонических писем Нового завета: Евангелие, три эпистолы и Апокалипсис. Своим словом и чудесами, совершенными силой Божьей, Святой Иоанн привел многих к христианской вере и сотряс язычество до самых оснований.

По случаю христианского праздника президент Молдовы Игорь Додон искренне поздравил всех верующих, особенно наречённых именем Иоанн, Иоанна и производными.

⁃ Желаю всем здоровья, душевной теплоты и мира, – отметил он.

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