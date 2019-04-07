Игорь Додон поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем

Глава государства направил поздравительное послание Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко по случаю ее юбилея. Публикуем ниже текст без сокращений.

Примите мои самые тёплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие годы, новых свершений и побед, счастья, энергии, добра и благополучия.

На высоком государственном посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вы проводите огромную работу, направленную на реализацию стратегических целей и задач развития России во имя процветания ее прекрасного народа.

В Республике Молдова мы высоко ценим Ваши усилия и стремление к возобновлению и укреплению полномасштабного межгосударственного сотрудничества России и Молдовы, которые, без сомнения, принесут пользу нашим странам.

Позвольте, уважаемая Валентина Ивановна, ещё раз искренне поздравить Вас с замечательным юбилеем и примите уверения в моем глубоком к Вам уважении.