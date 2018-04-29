Игорь Додон поздравил танцевальный клуб “Кодрянка” с его 25-летием

Игорь Додон поздравил танцевальный клуб “Кодрянка” с его 25-летием

Сегодня в Кишиневе стартовал чемпионат мира среди юниоров II 10 танцев и международный конкурс Codreanca-2018, посвященный 45-летию основания клуба.

По случаю 45-летия знаменитого молдавского танцевального клуба президент страны Игорь Додон обратился с посланием, в котором поздравил всех его сотрудников – от руководства до рабочего персонала, а также родителей, поблагодарив их за посильный вклад в процветание и поддержание доброго имени “Кодрянки”.

– На протяжении более четырех десятилетий посланники Республики Молдова – танцоры из “Кодрянки” – говорят на языке движений и музыки, понятном повсюду, с завидным постоянством поднимая флаг нашей страны на важнейших мировых соревнованиях. Несомненно, сегодня “Кодрянка” – это легендарное имя, громкое и значимое в культуре и международном спорте, – отметил Додон.

Глава государства пожелал всем сотрудникам и танцорам “Кодрянки” здоровья и дальнейших успехов.

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