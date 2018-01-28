Игорь Додон поздравил своего коллегу Милоша Земана с переизбранием в президенты Чехии

Глава молдавского государства выразил мнение, что переизбрание Земана подтверждает доверие граждан Чехии к курсу развития страны, проводимому им.

– Уверен, что Ваш опыт и навыки руководства будут и в дальнейшем способствовать укреплению процветания Чешской Республики. Убежден, что и далее в лице Вашего превосходительства у нас будет надежный друг, поддерживающий консолидацию нашей демократической идентичности. В то же время я хотел бы заверить вас в сильной воле и готовности Республики Молдова укрепить политический диалог на всех уровнях в интересах обоих народов, – отметил молдавский президент.