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Игорь Додон поздравил своего коллегу Милоша Земана с переизбранием в президенты Чехии

Игорь Додон поздравил своего коллегу Милоша Земана с переизбранием в президенты Чехии

Глава молдавского государства выразил мнение, что переизбрание Земана подтверждает доверие граждан Чехии к курсу развития страны, проводимому им.

– Уверен, что Ваш опыт и навыки руководства будут и в дальнейшем способствовать укреплению процветания Чешской Республики. Убежден, что и далее в лице Вашего превосходительства у нас будет надежный друг, поддерживающий консолидацию нашей демократической идентичности. В то же время я хотел бы заверить вас в сильной воле и готовности Республики Молдова укрепить политический диалог на всех уровнях в интересах обоих народов, – отметил молдавский президент.

Также Игорь Додон пригласил Милоша Земана посетить Молдову с официальным визитом в ближайшее время.

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