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Президент Молдовы Игорь Додон поздравил строителей с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 11 августа, и передал свои наилучшие пожелания.

Глава государства отметил, что трудовая сфера строителей сложна и включает разные виды профессий: от неквалифицированного работника до инженера, от техника и бетонщика до дизайнера и архитектора.

– С гордостью констатирую, что вы, выполняя сложные работы, заслужили высокую оценку со стороны людей не только в нашей стране, но и во всем мире. Однако для нас важно, чтобы вы были рядом, на своей Родине, и мы будем прилагать все усилия, чтобы создать наилучшие для вас условия работы, по международным стандартам, чтобы дать импульс развитию этой отрасли, – отметил президент.

Додон пожелал строителям новых высоких достижений во всех делах в благодарность за профессионализм и неиссякаемое трудолюбие