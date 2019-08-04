Игорь Додон поздравил работников Железной дороги с профессиональным праздником

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Игорь Додон поздравил с профессиональным праздником работников Железной дороги, которые посвятили себя развитию и бесперебойному функционированию одной из важных отраслей национальной экономики, и которые постоянно способствуют росту национальной экономики. Глава государства пожелал работникам ЖДМ здоровья и благополучия.

Президент отметил, что Государственное предприятие «Calea Ferată din Moldova» со дня своего основания, 30 марта 1992 года, стало одним из ориентиров утверждения республики, как путем укрепления единства государства, так и путем установления торговых связей с соседними странами. По его словам, за последние годы госпредприятие «Calea Ferată din Moldova», сталкиваясь со многими трудностями, сумело преодолеть немало этапов адаптации к нынешним рыночным условиям: от оптимизации работы персонала данного сектора, улучшения их социального положения, от работ по техническому обслуживанию и реабилитации железнодорожной сети до модернизации работ и диверсификации предоставляемых клиентам услуг, использования в целом механизмов, ориентированных на развитие отрасли.

– Модернизация железнодорожного транспорта, выраженная в его эффективном управлении и сейчас является стратегическим направлением для оживления экономической жизни государства. Убежден, что только путем сотрудничества в кратчайшие сроки нам удастся преодолеть кризисные моменты и совместными усилиями превратить стальную магистраль Молдовы в конкурентоспособное, приносящее прибыль предприятие. Также я уверен, что изменения, которые мы предпринимаем будут способствовать повышению уровня жизни в стране, – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.