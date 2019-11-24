Игорь Додон поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

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Глава государства отметил, что благодаря их усилиям, работе и ответственности обеспечивается деятельность агропромышленного сектора страны.

– От вашего нелегкого труда зависит благополучие каждого из нас. Обеспечение продовольственной безопасности страны является для нас серьезным вызовом, требующим комплексных решений. Нам следует признать просчеты в системе и работать над каждым сегментом в отдельности. Считаю острой необходимостью усовершенствование законодательства, приведение его в соответствие с международными стандартами с учетом национальной специфики, – подчеркнул Додон.

В этом контексте, добавил президент, приоритетом являются модернизация национальной нормативной базы в области защиты почвы и использования передовых технологий, повышение конкурентоспособности и производительности сектора.

– Уверен, что благодаря нашим усилиям, вкладу всех, кто заинтересован в процветании нашей Родины, мы преодолеем все трудности. Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, примите слова глубокой благодарности за ваш труд и профессионализм и самые теплые пожелания крепкого здоровья, благоприятной погоды и изобилия, – подытожил он.