Игорь Додон поздравил президента Казахстана с Днем независимости этой страны

Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника Республики Казахстан – Дня независимости примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания мира, благополучия и процветания Вам и в Вашем лице дружественному народу Казахстана.



Отрадно отметить, что за годы независимости Ваша страна достигла больших успехов и прогресса на пути своего экономического развития, решения насущных социальных задач, обеспечения роста благосостояния населения и усиления её роли в международной и региональной политике.



Убеждён, что укрепление многопланового сотрудничества между Молдовой и Казахстаном будет служить на благо наших стран и народов. В этой связи хочу ещё раз подтвердить готовность к дальнейшей активизации двусторонних межгосударственных отношений по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.



Буду рад продолжить наш диалог, уважаемый господин Президент, в ходе Вашего визита в Республику Молдова, который, надеюсь, состоится в скором времени.