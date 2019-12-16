Игорь Додон поздравил президента Казахстана с Днем независимости этой страны

Глава государства направил поздравительное послание Касым-Жомарту Токаеву.
Ниже приводим его без сокращений:
Уважаемый господин Президент,
По случаю национального праздника Республики Казахстан – Дня независимости примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания мира, благополучия и процветания Вам и в Вашем лице дружественному народу Казахстана.
Отрадно отметить, что за годы независимости Ваша страна достигла больших успехов и прогресса на пути своего экономического развития, решения насущных социальных задач, обеспечения роста благосостояния населения и усиления её роли в международной и региональной политике.
Убеждён, что укрепление многопланового сотрудничества между Молдовой и Казахстаном будет служить на благо наших стран и народов. В этой связи хочу ещё раз подтвердить готовность к дальнейшей активизации двусторонних межгосударственных отношений по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.
Буду рад продолжить наш диалог, уважаемый господин Президент, в ходе Вашего визита в Республику Молдова, который, надеюсь, состоится в скором времени.