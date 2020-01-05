Игорь Додон поздравил президента Германии с днём рождения

0

Глава государства выступил с посланием по случаю дня рождения Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.



Желаю ему доброго здоровья, долгих лет жизни и исполнения всех планов и чаяний, жизненных сил и больших успехов в ответственной деятельности, а народу Германии – благополучия и прогресса.

При этом Додон выразил уверенность в том, что совместными усилиями дружба и сотрудничество между Молдовой и Германией будут и в дальнейшем развиваться, укрепляясь в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо обоих народов.