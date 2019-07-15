Игорь Додон поздравил президента Черногории с Днем государственности этой страны

– Пользуюсь этой возможностью, чтобы отметить позитивный характер молдо-черногорского сотрудничества и выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими государствами будут и в дальнейшем активно развиваться и укрепляться в самых разных областях, представляющих общий интерес. Позвольте, Ваше Превосходительство, еще раз поздравить Вас с Днем государственности Черногории и прошу принять уверения в моем самом высоком уважении, – отметил Игорь Додон.