Игорь Додон поздравил президента Черногории с Днем государственности этой страны

Игорь Додон поздравил президента Черногории с Днем государственности этой страны

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное послание Президенту Черногории Мило Джукановичу по случаю Дня государственности этой страны. Молдавский лидер пожелал черногорскому народу мира и благополучия.

– Пользуюсь этой возможностью, чтобы отметить позитивный характер молдо-черногорского сотрудничества и выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими государствами будут и в дальнейшем активно развиваться и укрепляться в самых разных областях, представляющих общий интерес. Позвольте, Ваше Превосходительство, еще раз поздравить Вас с Днем государственности Черногории и прошу принять уверения в моем самом высоком уважении, – отметил Игорь Додон. 

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