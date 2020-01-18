Игорь Додон поздравил президента Австрии с днём рождения

Глава молдавского государства направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту Австрийской Республики Александру ван дер Беллену по случаю дня рождения и пожелал ему здоровья и высоких достижений на посту.

– Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу с благодарностью отметить динамичное развитие молдо-австрийского партнёрства, основанного на взаимном понимании и уважении. В то же время, нельзя не отметить заинтересованность Республики Молдова в развитии сотрудничества с Австрийской Республикой, в связи с чем выступаю за углубление этого плодотворного сотрудничества на благо наших стран и народов, – говорится в послании президента.