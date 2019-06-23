Игорь Додон поздравил президента Армении с днем его рождения

Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю его дня рождения. Глава государства пожелал имениннику новых успехов на высоком государственном посту и выразил надежду на то, что отношения между Молдовой и Арменией будут и впредь динамично развиваться.

– По случаю Вашего дня рождения примите мои самые теплые поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, счастья, благополучия и новых успехов на высоком государственном посту во имя Вашей страны и её народа.

Позвольте выразить надежду, что исторически сложившиеся между Республикой Молдова и Республикой Армения добрые, дружественные отношения будут и в дальнейшем успешно и динамично развиваться во многих сферах с использованием потенциала обеих стран, что, без сомнения, послужит интересам наших народов.

Пользуясь предоставленной возможностью, ещё раз сердечно поздравляю Вас, уважаемый Армен Варданович, с личным праздником и примите уверения в моем высоком к Вам уважении, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.