Игорь Додон поздравил председателя КНР с днем рождения

Игорь Додон поздравил председателя КНР с днем рождения

Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с днем его рождения. 

– Пользуясь этой приятной возможностью, хочу заверить Вас, что Республика Молдова придает особое значение развитию многопланового диалога с Китайской Народной Республикой. Выражаю свою твердую убежденность в том, что дальнейшее расширение и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между нашими государствами гармонично впишется в процесс построения единого и процветающего Евразийского региона. Очень надеюсь, что скоро у нас будет возможность более детально обсудить эту важную тему.

Позвольте, Ваше Превосходительство, еще раз поздравить Вас с днем рождения, пожелать всего наилучшего и прошу принять заверения в моем глубоком к Вам уважении, – отметил Игорь Додон. 

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