Игорь Додон поздравил Петра Лучинского с юбилеем (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства сегодня поздравил бывшего Президента Республики Молдова Петра Кирилловича Лучинского с солидной датой – ему исполнилось 80 лет.

Президент пожелал юбиляру долгих лет, здоровья, благополучия и много радости рядом с родными людьми. Игорь Додон поблагодарил Петра Лучинского за существенный личный вклад в укрепление государственности Республики Молдова, за усилия и труд во имя сплочения народа и роста благосостояния наших сограждан.

Кроме того, в завершение встречи стороны провели обмен мнениями о различных актуальных проблемах.