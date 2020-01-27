Игорь Додон поздравил Петра Лучинского с юбилеем (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон поздравил Петра Лучинского с юбилеем (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства сегодня поздравил бывшего Президента Республики Молдова Петра Кирилловича Лучинского с солидной датой – ему исполнилось 80 лет. 

Президент пожелал юбиляру долгих лет, здоровья, благополучия и много радости рядом с родными людьми. Игорь Додон поблагодарил Петра Лучинского за существенный личный вклад в укрепление государственности Республики Молдова, за усилия и труд во имя сплочения народа и роста благосостояния наших сограждан.

Кроме того, в завершение встречи стороны провели обмен мнениями о различных актуальных проблемах.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md