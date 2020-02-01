Игорь Додон поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Президент РМ направил поздравительное послание Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу по случаю годовщины интронизации. Глава государства сердечно пожелал Патриарху новых свершений и побед в его многотрудном первосвятительском служении во имя православной веры.

– Все Ваши благие дела с момента избрания Предстоятелем Русской Православной Церкви направлены на утверждение в обществе истинно христианских ценностей, основанных на духовности, нравственности, торжестве добра и справедливости. Годы Вашего патриаршества – это, прежде всего, бурное развитие и укрепление Церкви с социальным служением, которая открыта и доступна прихожанам с разными запросами и менталитетом, – отметил Игорь Додон в послании.



Глава государства также подчеркнул, что “в современном так быстро меняющемся мире Ваше искреннее, проникновенное пастырское слово, обращенное к людям, призывает к миру и согласию, к проявлению терпимости и взаимопонимания, к преодолению сложных жизненных ситуаций через веру”.

– Ваша убежденность, непоколебимость и решительность в отстаивании Православия на фоне усиливающегося процесса дехристианизации во многих государствах вызывает глубокое уважение и поддержку и граждан нашей православной страны – Республики Молдова. Святейший Владыка! От всей души желаю Вам больших успехов в Вашем беззаветном служении на благо всех православных христиан. И пусть будет благословен избранный Вами путь в несении патриаршего креста. Да хранит Вас Господь на многая и благая лета! – подытожил он.

В субботу, 1 февраля, Русская православная церковь отмечает 11-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол.