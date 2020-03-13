Игорь Додон поздравил Папу Римского с годовщиной интронизации

Игорь Додон поздравил Папу Римского с годовщиной интронизации

Глава государства выразил ему признательность за действия и огромные усилия, которые он прилагает с момента его избрания главой Римско-Католической Церкви для укрепления духовности и веры людей, в целях продвижения диалога между цивилизациями и религиями, взаимопонимания и солидарности между всеми народами ‒ тех ценностей, которые разделяют и граждане нашей страны.

– С большим удовольствием вспоминаю искренние дискуссии в рамках моего визита в Ватикан в ноябре 2017 года, и они усиливают мое убеждение в том, что Республика Молдова и Святой Престол будут и впредь развивать отношения доброго сотрудничества на основе общих ценностей и в духе братского диалога между христианами всего мира, – отметил Игорь Додон. 

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