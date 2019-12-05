Игорь Додон поздравил офицеров «Фулджер» с 28-летием создания этой Бригады

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Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил офицеров «Фулджер» с 28-летием создания одного из элитных подразделений Министерства внутренних дел – Бригады полиции специального назначения «Фулджер».

По словам главы государства, на протяжении этих лет офицеры Бригады преданно служат Родине, вписав в историю многочисленные примеры мужества, свидетельства о патриотическом духе и верности общечеловеческим ценностям, на которых построено общество.

– Я убежден, что вы и далее будете прилагать все усилия для самоотверженной защиты независимости, суверенитета, общественного порядка и правового государства, – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.

Он также направил наилучшие пожелания ветеранам Бригады, которые внесли существенный вклад в формирование подразделения, сохраняя и продвигая традиции военного искусства в духе идеалов «Родина, долг, закон». Президент пожелал всем, стоящим на страже правопорядка и справедливости, крепкого здоровья, успехов и новых достижений в деятельности, которую они осуществляют для благополучия и процветания страны.