Игорь Додон поздравил Клауса Йоханниса с переизбранием на пост президента Румынии

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Глава государства поздравил Клауса Йоханниса с переизбранием на пост президента Румынии и пожелал ему больших успехов в выполнении возложенных на него существенных обязанностей.

– Румыны сделали важный выбор и для Республики Молдова, вручив Вам мандат доверия, и я полностью уверен в том, что Вы продолжите оказывать активное содействие тесному сотрудничеству между нашими странами. Республика Молдова высоко ценит Ваш вклад и помощь румынского народа в процессе европеизации, а также постоянную поддержку в виде множества важных проектов, направленных на развитие нашей страны. Мне бы хотелось, чтобы во время Вашего второго президентского срока нам обоим удалось бы уберечь Румынию и Республику Молдова от ложных геополитических споров и в то же время максимально сблизить наших граждан и поработать на их благо, отметил президент.

Он также добавил, что Республика Молдова остается страной, приверженной процессу реформ, страной, которая в то же время желает способствовать укреплению безопасности в регионе совместно с Румынией и Украиной.

Клаус Йоханнис набрал на выборах президента Румынии 63% голосов избирателей.