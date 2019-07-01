Игорь Додон поздравил Ирину Влах с убедительной победой на выборах башкана

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Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Ирину Влах с убедительной победой в первом же туре выборов башкана Гагаузской автономии и с переизбранием на второй срок.

По мнению главы государства, высочайшее доверие, которое ей оказали избиратели, – это лучшее доказательство её эффективной работы на посту башкана, её отличных профессиональных и личных качеств.

Твёрдо убеждён, что Ирина Фёдоровна за следующие четыре года полностью оправдает доверие жителей автономии, а мы, команда президента и Партии социалистов, будем оказывать ей всю необходимую поддержку. Считаю, что с таким башканом в Гагаузии продолжатся потрясающие изменения в качестве жизни жителей, а Автономия продолжит считаться образцовым регионом Республики Молдова по социально-экономическим показателям, – отметил он.