Игорь Додон поздравил Ирину Влах с днем рождения

Игорь Додон поздравил Ирину Влах с днем рождения

Глава государства сердечно поздравил башкана Гагаузии Ирину Влах с днем рождения и передал ей наилучшие пожелания. 

На своей странице в соцсети Додон отметил, что Ирина Влах стала одним из лучших руководителей такого важного, специфического региона, как Гагаузия.

– Качества, которыми обладает Ирина Федоровна – умеренность, хорошие организаторские способности, мудрость и высокая эффективность труда, оказывают существенное содействие развитию региона и улучшению жизни людей. Каждый раз во время поездки в Гагаузию я отмечаю положительные изменения в регионе и темпы реализации новых проектов. Во всём этом чувствуется непосредственное участие башкана Гагаузии. Желаю Ирине Федоровне крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений ради процветания нашей страны и народа, – заключил он. 

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