Игорь Додон поздравил граждан с наступающим Рождеством

Ниже приводим текст послания главы государства без сокращений.

Дорогие братья во Христе! Дорогие друзья!

На календаре самые красивые праздники нашего народа. Они сочетают и народные традиции, и христианские ценности, и надежды на лучшее будущее.

Пусть праздник Рождества Христова объединит семьи, даст нам мудрости и бережливости, принесет свет, любовь и тепло в наши сердца и дома.

Хотелось бы, чтобы в эти дни, когда все загадывают желания, мы бы загадали что-то хорошее и для Молдовы. Пожелаем ей года, полного изменений к лучшему, чтобы у всех нас было больше поводов для радости и гордости за страну, в которой живем.

Пусть каждый исполнит свой профессиональный долг, долг патриота, родителя, христианина, друга, достойного человека. Именно эти качества лежат в основе консолидированного и успешного общества, которое мы строим сообща.

Счастливых вам праздников! Светлого Рождества для наших душ!