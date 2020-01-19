Игорь Додон поздравил граждан с Крещением

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Сегодня православные верующие отмечают праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа – один из двунадесяти христианских праздников.

Крещение Господне имеет особую значимость, полную учений для верующих. В этот день наш Господь Иисус Христос, приняв крещение в водах реки Иордан, сделал первый шаг к спасению каждого христианина, а мы через таинство святого крещения становимся Его учениками и сынами.

По традиции на Крещение освящается вода, которая также называется святой водой. Считается, что она обладает чудодейственными и целительными свойствами. Крещение Господне знаменует собой завершение зимних праздников.

– По этому случаю передаю искренние поздравления всем нашим согражданам, и пусть освящённая вода очистит наши души, сделает нас лучше, великодушнее и спокойнее, – написал президент на своей странице в соцсети.